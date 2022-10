Belinda afirma que ama la comida y todos se preguntan cómo sigue delgada

Belinda no solo ha dado de qué hablar por sus galanes que se tatúan su rostro o su nombre, también por su marcado abdomen y gran belleza. Sin embargo, contrario a lo que se puede pensar, la cantante asegura que no sigue ninguna dieta.

Es más, ha declarado en varias ocasiones que le encanta la comida y disfruta mucho de esos momentos. Además, ahora que se encuentra en España está muy contenta con probar sus deliciosos platillos y le sería muy difícil comenzar una dieta.

Asegura que las horas en las que le da más hambre es a partir de las 3 de la tarde, por lo que procura que sea su comida más completa del día, pero realmente no se restringe en los alimentos.

Esto es lo que dice Belinda sobre la alimentación que tiene

Belinda confesó cómo administra su alimentación en una entrevista para Vanity Fair y asegura que no es una dieta propiamente dicha, simplemente incluye algunos alimentos considerados como saludables, pero sin enfocarse demasiado en ello, además que trata de estar muy activa durante el día.

“Es que en España es todo tan rico, me encanta todo. No tengo dietas, creo que lo más importante es estar activo durante el día para quemar calorías, trato de cuidarme y de incluir alimentos sanos, pero realmente no tengo dieta” comentó la cantante.

Asimismo, afirmó que también le da sueño o lo que conocemos como el mal del puerco después de comer al mediodía, así que si puede se toma una siesta:

“Después de comer, ya me dan unas ganas de dormir. Estoy con la última cucharada del postre y digo 'echémosno una siestita'".

¿Qué dijo Belinda de Nodal?

Belinda dijo esto de Nodal.

La famosa Belinda aún sigue en la controversia tras su ruptura con Christian Nodal y ahora, como te contamos en La Verdad Noticias, afirmó en una entrevista con Vogue que fue un error y se arrepiente de haber salido con él.

