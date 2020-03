Belinda: Su madre quedó ATRAPADA en España por el Coronavirus ¿Cómo se encuentra?

Belinda es una de las celebridades que han sido afectadas por la expansión del Coronavirus en México, pues ha tenido que pasar varios de sus proyectos y se ha puesto bajo protección para evitar ser contagiada.

Hace poco la estrella del pop reveló a los medios de comunicación que su carrera musical ha sufrido grandes estragos por culpa de esta enfermedad, ya que se ha visto obligada a suspender varios proyectos en España, país que es uno de los más afectados por la pandemia.

Pero eso no ha sido todo, pues Belinda también confesó que se ha visto perjudicada laboralmente debido a la decisión que los gobiernos han tomado de cerrar las fronteras internacionales como medida sanitaria ante el creciente brote de coronavirus que afecta al mundo y que además no le ha permitido regresar a su mamá de aquel país.

Y es que a pesar de que Belinda sigue triunfando con su faceta de empresaria, al sacar su nueva línea de lencería, calzado y pants, emocionalmente no la está pasando muy bien, puesto que su abuelita se encuentra delicada de salud en España, debido a que recientemente se calló.

Pero para complicar la situación, si madre ha quedado atrapada en España, pues como su madre se encontraba cuidando a la abuelita, de paso se quedó en cuarentena en el país Ibérico, puesto que nadie puede salir del mismo por la situación del infame coronavirus, al al igual que en México Aislinn Derbez anunció que se puso en cuarentena.

¿Cómo se encuentra la mamá de Belinda?

Es por eso que Belinda explicó de qué manera le está afectado el coronavirus en su familia: “En este momento, mi abuelita está muy delicada de salud, eso me tiene muy preocupada y triste, a ella le gustaría venir a verme, pero por cuestiones del Coronavirus tampoco puede salir de España”.

Cabe destacar que Belinda también aclaró que su abuelita no tiene coronavirus, pues tuvo una caída y la está pasando muy mal: “De hecho, mi mamá está con ella en España desde hace un buen rato y le pido a Dios que se mejore. Estuvo un tiempo hospitalizada pero salió hace unos días, pero ahorita está en casa con cuidados, ahorita no puede hacer nada por su caída, no puede levantarse, ojalá que se recupere pronto”.