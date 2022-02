Belinda: Estos son los tatuajes que se hizo por amor a Nodal

Aún no se sabe si los conservará o los borrará

No, no sólo el cantante de regional mexicano, Christian Nodal se tatuó en nombre del amor, ya que su ex prometida Belinda también se realizó tatuajes por su relación, incluso lleva en su piel las iniciales de "CN".

A raíz de que se diera a conocer que su relación habría terminado de manera oficial, los fans han especulado mucho sobre que hará con todas esas muestras de amor que realizó con tinta en su cuerpo.

Aunque como te informamos aquí en La Verdad Noticias, no hay comparación ya que Nodal tendría ( si así lo decide) que borrarse una gran cantidad de tatuajes, incluidos los ojos de "beli", la palabra "utopía", entre otros.

Los tatuajes que Belinda se hizo por amor.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Nodal mostró al principió de su relación con Belinda como la interprete de "Luz sin gravedad" se realizaba un tatuaje con las iniciales de "CN" dentro de un corazón rojo.

Además de las iniciales de Nodal, "Beli" lleva tatuado un corazón con una flecha y número "4" en el dorso de la muñeca. Mientras que el interprete de "Botella tras botella" se tatuó casi en el mismo lugar un arco y número "4", en referencia al día que inició su historia de amor que los llevó a comprometerse y hacer planes de boda.

De hecho, en las publicaciones de la cantante aún se observa algunas fotografias en donde es posible apreciar dichos tatuajes.

¿Cuánto duró la relación de Belinda y Nodal?

En una entrevista con el "Gordo y la Flaca", Nodal habló sobre el inicio de su relación con Belinda, aquí confesó que fue en 2020 durante el programa de televisión "La Voz México" que se conocieron y comenzó a surgir el amor.

La relación tuvo una duración de un año y medio hasta que el pasado sábado, Nodal difundiera un comunicado en donde avisaría que se cancelaría la boda ya que su relación amorosa había finalizado.

