Belinda: 'El pop ha mejorado, pero sigue siendo machista'

La grabación en España de la serie de Netflix "Bienvenidos a Edén", ha devuelto a Belinda a sus raíces y al país donde nació, además de encontrar la inspiración para trabajar en su primer álbum desde 2013.

La estrella del pop mexicano fue cuestionada sobre las condiciones del medio artístico, especialmente la música, y los diferentes requerimientos que se les hacen a hombres y mujeres del espectáculo.

"Es totalmente injusto. Ha mejorado, pero aún es machista", lamentó la actriz y cantante antes de recordar que "desde pequeñita", en sus primeros trabajos en telenovelas infantiles, le decían que "las chicas querían ver a los chicos", así que les pedían a las actrices que se colocaran "detrás".

Belinda Peregrín asegurò que hoy en día como compositora tiene que soportar cierto escepticismo. "Ay, pues claro, ella no habrá hecho nada, suelen pensar. Siempre es así, cuando a lo mejor la mujer ha hecho el 80%", declarò.

En ese sentido, Beli se declarò fan de Rigoberta Bandini, la cantante y compositora española autora de temas como "Perra" o "Ay Mamá", convertido en el himno oficioso de las manifestaciones del último Día Internacional de la Mujer.

"Me encantaría trabajar con ella. De hecho, le he escrito en Instagram pero no me contestó. ¡Por favor, Rigoberta, respóndeme!", señaló la ex pareja de Christian Nodal a través de una entrevista para la agencia EFE.

Belinda y sus últimos proyectos

Cabe recordar que, en los últimos años su faceta musical ha estado más centrada en colaborar con otros artistas, como en 2021 en el éxito "Niña de la escuela" junto a Lola Índigo, otro tema empoderador para la mujer.

"Me gustó desde el principio porque es diferente. En estas canciones urbanas nunca se había tocado ese tema de la fuerza de la mujer desde chica. Además me dio la oportunidad de estar en el estudio de Lola, que es una gran artista a la que admiro mucho como persona".

