Belinda ESTALLA en lágrimas por una razón muy fuerte ¡Te va a conmover!

Belinda es una famosa cantante que ha sabido mantenerse vigente en el mundo de la música y recientemente compartió por medio de sus historias de Instagram fuertes mensajes relacionados con el coronavirus.

Lo más sorprendente de todo es que Belinda, aunque reveló ser una persona bastante reservada, humana como nosotros se unió al sufrir de las personas, no soportó su discurso y terminó estallando en lágrimas.

La lágrimas de Belinda en su mensaje por el coronavirus

Hay que recordar que Belinda tiene a su familia en Madrid en donde la situación hablando con su mamá y comentando que su abuelita de 87 años se encuentra enferma pero no por el COVID-19 sino por otras enfermedades más que padece.

Se destaca también que la situación en España estaba bastante mal, que ya sumaban miles y miles de personas que han perdido la vida debido a esta pandemia y que en México no nos preocupábamos como era debido y que comparados con los países europeos no teníamos ni la mitad de capacidad que ellos para poder ayudar a tanta gente.

Es por eso que Belinda, mientras hablaba aunque la cámara en ningún momento hizo un close up se alcanzó a ver cómo se limpiaba una lágrima de sus ojos por lo afectada que se veía al dar su mensaje a sus seguidores de Instagram.

La también actriz, cree que los casos de contagio en México serán superiores a los de España puesto que aún mucha gente se encuentra fuera de sus casas, sin tomar las debida precauciones y que incluso muchas personas lo tomaban como a juego, compartiendo memes.

No queda duda de que Belinda se encuentra preocupada no solo por su familia, sino por todos, por toda la humanidad y no sabe qué pensar, si este virus es creado o de dónde salió; además le preocupa que los mexicanos no estén tomando en serio esta pandemia, por lo que invita a protegerse y a cuidar de cada uno, en especial a los más vulnerables.