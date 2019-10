Belinda DERRITE su helado en una ATREVIDA pose que enloquece a sus fans (FOTO)

Belinda es una de las mexicanas con más seguidores en redes sociales, pues se ha mantenido vigente actualmente como una exitosa cantante de pop, con un estilo particular con el que se roba los corazones de muchos jóvenes.

No es de extrañarse que Belinda sea una de las bellezas que se presumen en México, pues se ha hecho de una carrera tanto musical como actoral, desde que era tan sólo una niña, ganándose así el amor de muchas familia mexicanas y de una generación que no la olvida.

Hay que destacar que Belinda siempre se ha mantenido muy carismática con sus seguidores en redes sociales, pues siempre se mantiene publicando sus mejores momentos, de los cueles muchos le comentan y reaccionan con mucho afecto.

Es por eso que recientemente Belinda ha colgado una nueva publicación en su cuenta oficial de Instagram en donde ha presumido de una atrevida pose sosteniendo un helado que se derrite entre sus manos, mientras ella hace un sexy gesto con uno de sus dedos y sus labios.

“All you need is ice cream /Todo lo que necesitas es helado”, dice el encabezado de la publicación en la que Belinda presume también de un atuendo muy otoñal, que deja en claro que forma parte de su nueva colección de ropa con la que colaboró para la marca Estudio F y con el que ha logrado más de doscientos cincuenta mil reacciones.

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la publicación de Belinda se encuentran los siguientes: “Todo lo que necesito eres tú, tu, tu.”, “Te va a picar un mosquito”, “Un saludo de ti sería el mejor regalo de cumple”, “Porque no haces una canción con @lalioficial las queremos juntas cuando Belinda responde”, “No creo que coma eso, por eso esta derretido. Por eso tiene el cuerpo que tiene”, entre muchos otros.

Cabe destacar que Belinda asistió recientemente a el Gran Premio de México de la Fórmula 1, donde cientos de personas asisten con sus mejores outfits tal y como lo hizo la cantante quien eligió un atuendo casual pero sin dejar de ser glamoroso, sofisticado y sumamente caro.