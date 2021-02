Belinda: Con un emotivo video, la famosa recuerda a su ABUELITA

Uno de los momentos más dolorosos es la muerte de un ser querido, pues como te informamos en La Verdad Noticias, la abuelita de Belinda falleció a los 88 años de edad la madrugada del miércoles 10 de febrero; su pérdida ha dejado triste a la famosa.

Y es que, la cantante está desconsolada por el fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida, pues así lo describió en una fotografía dando a conocer a sus millones de seguidores sobre la muerte de su querida abuelita Juana Moreno.

Tras el fallecimiento de un miembro de su familia, la cantante Belinda recurrió a sus historias de Instagram para compartir emotivos recuerdos donde aparece junto a su abuelita, quien tuvo la oportunidad de ver a su nieta presentarse en un escenario.

Belinda recuerda a su abuelita en Instagram

Belinda recuerda a su abuelita con un emotivo video

La novia de Christian Nodal ha recibido el apoyo de sus fieles seguidores y a través de varias cuentas de Instagram donde sus fans han recopilado videos y fotos de la famosa, también compartieron momentos donde la cantante estaba con su abuelita Juana Moreno.

En una cuenta social donde han compartido diversos videos de la intérprete de “Amor a primera vista”, dieron a conocer uno de los clips que siempre recordará la famosa, y es cuando paseaba junto a su abuela; ambas lucieron un look elegante.

Tras los mensajes que ha recibido la novia de Christian Nodal, la famosa compartió unas emotivas palabras de agradecimiento a sus fans, quienes le han brindado su apoyo en estos momentos tan difíciles por la muerte de un ser querido.

“Quiero agradecerles a todos los mensajes de amor que me han mandado en esta situación tan difícil para mí y para mi familia, mi abuelita era la alegría de mi casa, era nuestra reina, nuestra fortaleza. Y ahora ya no está, no sé cómo vamos a superar esta pérdida”. Comentó Belinda.

