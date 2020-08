Belinda ¡Candente! enseña su “Florecita” en una exclusiva revista

Belinda es una de las cantantes más populares que hay en la actualidad, no solo por su talento para cantar, sino también por su participación en La Voz México, además de ser una de las protagonistas de la obra de teatro “Hoy no me puedo levantar”, y asimismo, su reciente relación con Christian Nodal la han puesto en la portada de todos los medios.

Ejemplo de esto es que la intérprete del “Sapito”, es la protagonista de la portada número 500 de la revista “Estilo DF”, en donde aparece súper tierna y candente con un primer plano de su rostro, en donde enseña la florecita que le cubre el ojo.

“Muchas gracias @EstiloDf por esta increíble portada, Me encantó”, comentó la cantante en su cuenta de Instagram.

Tras la publicación de la imagen, la novia de Christian Nodal comenzó a recibir cientos de comentarios y Likes por parte de sus seguidores, quienes no dejaron de decirlo lo bella que luce, y cómo sus pequitas en la nariz le dan ese toque de niña inocente.

Mira la foto de Belinda

Como mencionamos anteriormente, la intérprete de Luz sin Gravedad se encuentra pasando por un momento en el que está en los reflectores, pues junto con Nodal son la pareja del momento.

Aunque varios internautas han declarado que probablemente se trate de una farsa o una estrategia para poder generar rating, según lo reportado por las instancias encargadas de dar a conocer los números en cuestión de televisión, el programa de canto no estaba resultando ser tan popular.

Contrario a lo que se ha dicho tanto Christian Nodal, y la cantante española/mexicana, han dicho que su romance es de verdad, y que con el tiempo nos podremos dar cuenta de que no estaban mintiendo. ¿Crees que Belinda y Nodal sean una pareja real? o ¿Lo hacen por rating?.