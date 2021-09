Belén Cuesta interpreta a una mujer ‘trans’ en La Casa de Papel y es polémica

Belén Cuesta interpreta a una mujer ‘trans’ y esto ha causado polémica entre los fanáticos y televidentes de La Casa de Papel, por ese motivo las redes sociales están ardiendo con una avalancha de comentarios, con opiniones divididas.

Desde la temporada 4 de La Casa de Papel, Belén Cuesta, se dio a conocer que interpreta a una mujer ‘trans’ sin embargo ha sido en el último estreno que ha causado molestias a algunos de los espectadores.

A un lado queda el cuestionamiento del ¿Por qué muere Tokio en La Casa de Papel 5? para tocar el tema ¿por qué Belén Cuesta interpreta a una mujer ‘trans’?

Belén Cuesta interpreta a una mujer ‘trans’

Las críticas no se han hecho esperar luego que Belén Cuesta interpreta a una mujer ‘trans’.

Aplaudida por su manera de desempeñar su talento actoral en las escenas de acción, dentro de su personaje en La Casa de Papel con su personaje Manil, sin embargo, ha sido criticada por ser una mujer cisgénero (género de nacimiento) que interpreta a una mujer transexual.

Y es que no pocos seguidores de la serie se fueron contra los productores por no haber seleccionado a una mujer 'trans' para interpretar a una persona de la comunidad, algo que ya ha ocurrido anteriormente en otros proyectos de cine y serie, como el caso de Scarlett Johansson que abandonó un proyecto para no interpretar a una mujer trans.

¿Quién es Belén Cuesta?

Es una actriz de Sevilla que actualmente tiene 37 años.

Belén Cuesta es una actriz oriunda de Sevilla, tiene 37 años y se ha ganado un lugar en la industria audiovisual por su enorme esfuerzo y talento, además ha tenido pequeños papeles en diferentes producciones.

Ha participado en Paquita Salas, una comedia de Netflix, y además ha sido partícipe de películas como: Ocho apellidos catalanes, Kiki, el amor se hace, A pesar de todo y La Trinchera Infinita. Ha ganado el Premio Goya como mejor actriz y obtuvo dos Premios Feroz gracias a su trabajo.

Pero, Belén Cuesta interpreta a una mujer ‘trans’ en la serie de Netflix, La Casa de Papel, motivo por el cual fue puesta en el ojo público pero lamentablemente fue criticada debido a su papel, ya que algunos consideran que una persona trans debió realizar dicho papel.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!