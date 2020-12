Bee Gees: El propósito del NUEVO documental según Barry Gibb

Más de 60 años después de la formación de los Bee Gees, para Barry Gibb, lo único que importa ahora son las canciones.

“Lo único que me importa es que la gente recuerde la música”, dice.

“Realmente no me importa si alguien se acuerda de mí o del grupo. Solo quiero que la música viva. Quiero que la gente escuche esa música en 20 o 30 años que se hizo hace más de 40 años ".

Documental de los Bee Gees

En el nuevo documental, The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart, que se publicará el 12 de diciembre en HBO y HBO Max, la música sigue viva gloriosamente.

La película, dirigida y producida por el nominado al Oscar Frank Marshall, explora el tremendo legado musical del trío, pero también analiza la dinámica personal que unió para siempre a los hermanos, aunque a veces los destrozó.

Entre mediados y finales de la década de 1970, la música de los Bee Gees, el hermano mayor Barry y los gemelos Robin y Maurice, era ineludible. Entre éxitos como "Jive Talkin", "Fanny (Be Tender With My Love)", "You Should Be Dancing", "Staying Alive", "Night Fever" y "Tragedy", dominaron las ondas del pop.

El prolífico grupo obtuvo nueve sencillos No. 1 en el Billboard Hot 100, una marca que aún se mantiene como la tercera más alta para cualquier grupo, superada solo por los Beatles y las Supremes.

El inicio de los Bee Gees

La película rastrea a los Bee Gees desde su comienzo en Australia en la década de 1950 como jóvenes dirigidos por su padre, hasta su mudanza en 1967 a Londres y su posterior avance a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970.

