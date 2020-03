Becoming The Man: Taylor Swift revela el detrás de cámaras de “The Man”

Taylor Swift debutó como directora con el vídeo oficial de su nuevo sencillo, “The Man”, donde además sorprendió al convertirse en El Hombre por lo que compartió con sus fans el detrás de cámaras, “Becoming the Man” para dar todos los detalles de su transformación.

Del Instagram de Taylor Swift

“The Man” se ha convertido en uno de los temas favoritos de las swifties así como el himno feminista de la intérprete, quien se ha vuelto cada vez más orientada a la política con temas como “You Need to Calm Down” y “Only the Young”.

“Nunca fume un puro antes. Nunca ajuste mi ropa interior así”, explicó Taylor Swift en el detrás de cámaras al revelar los retos de convertirse en hombre, desde la manera de caminar hasta el modo de sentarse, para lo cual tuvo dos “entrenadores de movimiento”.

“Estaba tan sorprendida por tener un entrenador de movimiento para ayudarme [...] Nunca había pensado en cómo camina un hombre, nunca fue algo que me interesará pero caminan diferente a nosotras”.

Becoming The Man

En el vídeo oficial de “The Man”, se ve a un hombre blanco quien realiza algunas acciones cuestionables, pero comunes entre el género masculino, aunque la sorpresa fue ver que ese hombre era la propia Taylor Swift caracterizada.

“Ponerme el traje de The Man tomó 5 horas cada mañana [...] Tenía un `traje de músculos´debajo de todo [...] Ni siquiera quiero decirte que más me pusieron, este es un show familiar”.

El detrás de cámaras de “The Man” ya alcanzó las 980.661 reproducciones en el canal oficial de YouTube de Taylor Swift.

