Becky G se ejercita al ritmo de Dua Lipa

Becky G es una de las artistas más queridas y reconocidas en el medio actualmente, es también una fuente de inspiración para sus fanáticos quienes agradecen la presencia de la cantante en redes sociales, mismas en las que comparte su día a día, su sensualidad y mejores momentos con amigos y familia.

En esta ocasión la cantante compartió un poco de su rutina de ejercicio, y cómo se prepara para realizarla. Para Becky el autocuidado es primordial y constantemente invita a sus fans a llevar un estilo de vida sano y a amarse a cada momento.

La cantante de herencia latina se mostró divertida y con poco maquillaje mientras grababa parte de su rutina. Becky, quien recientemente se comprometió con el futbolista Sebastian Lletget, encendió las redes y llamó la atención de muchos fanáticos gracias a su playlist. Aquí en La Verdad Noticias te contamos todos los detalles.

El playlist de Becky G para ejercitarse

Con este post Becky mostró su paso a paso para realizar ejercicio, relajada, sin maquillaje y al ritmo de un muy buen playlist, mismo que llamó la atención de sus seguidores.

Lo anterior debido a que los internautas pudieron identificar la voz la también cantante Dua Lipa como parte del playlist de Becky y no pudieron estar más de acuerdo en que la música de Dua era un must para el work out.

Te puede interesar: Becky G deslumbra las redes con su nuevo maquillaje

¿Quién es el prometido de Becky G?

Sebastian Lletget y Becky G se comprometieron recientemente

Sebastian Lletget, jugador de futbol del equipo FC Dallas de la Major League Soccer, es el novio y ahora prometido de la guapa cantante Becky G. La pareja se conoció gracias a una amiga en común, Naomi Scott, quien los presentó en 2016 y desde entonces el flechazo fue inevitable.

No olvides seguirnos en Google News, Facebook y Twitter para estar al día con las noticias más importantes de actualidad.