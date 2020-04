Becky G presume su cambio de look en cuarentena ¡Se ve hermosa con todo!

Becky G decide comprobar que el look que se usa en cuarentena no debe estar peleado con la comodidad, pues uno puede usar ropa con estilo mientras se queda en casa para disminuir el contagio por Coronavirus y ante esto, los fans de la cantante no han dejado de elogiarla por su foto de Instagram.

La cantante de “Mala Santa” es conocida por innovar las tendencias de la moda con cada una de sus presentaciones en el escenario o videos musicales, pues a sus 23 años de edad ha construido una carrera sólida y su propio estilo de vestimenta para que nunca la pierdan de vista sus admiradores.

En la foto, Rebbeca Marie Gomez llevó una sudadera azul de la marca “Pretty Little Thing” con un holgado pantalón del mismo color, siendo una prenda cómoda y que al mismo tiempo la hace lucir de lo más adorable frente a la cámara, pues dio a entender desde su propia cama, que la cuarentena te permite combinar vestimentas sencillas con un bello maquillaje.

La foto de Becky G

“¿Quién dijo que lindo no puede ser cómodo también?”

La publicación de Becky G ya superó los 601 mil 940 me gusta en menos de 24 horas de compartirla en Instagram, también recibiendo miles de comentarios de sus más fieles seguidores, quienes elogiaron la belleza natural de la joven cantante estadounidense, pues desde hace meses se ha dejado ver en varias transmisiones en vivo, para ayudar a sobrellevar el aislamiento.

“La mujer más hermosa del mundo”

“Preciosa te extraño!!”

Te puede interesar: Becky G sorprende a sus fans con su talento para el fútbol ¡VIDEO!

La cantante es reconocida a nivel mundial por varias de sus colaboraciones musicales con artistas de renombre como Bad Bunny en la canción “Mayores”, Natti Natasha en “Sin Pijama”, Carlos Rivera en “Perdiendo la cabeza” e incluso con uno de los integrantes de BTS en el tema “Chicken Noodle Soup” a lado del surcoreano J-Hope.