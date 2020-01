Becky G presume el SECRETO de verse radiante !Sin maquillaje!

La cantante Becky G es de las mujeres destacadas de la música, que aunque presuma que le gustan mayores, ella siempre busca verse mucho más joven y radiante en todo momento, por eso ahora ha presumido uno de sus secretos.

No es cuestionable que Becky G se ha caracterizado siempre por lucir impecable de pies a cabeza, aunque en muchas ocasiones para logarlo ha tenido que recurrir a grandes capas de maquillaje que es aplicado a la perfección y que la hacen destacar su belleza.

Becky G sin maquillaje

Es por eso que recientemente Becky G, quien no hace mucho encendió todo Instagram por un sensual video en toples, ha hecho una publicación que ha causado furor entre sus fans, pues por medio de su cuenta oficial de Instagram, ha publicado una imagen en donde aparece totalmente sin maquillaje, pero oh sorpresa, eso no quiere decir que luzca mal, al contrario, se ve espectacular.

En la imagen la intérprete de "Sin pijama" posa de forma muy sensual sentada con una bata de seda negra que apenas le cubre el cuerpo y coquetea con la cámara a quien le lanza un beso mientras sostiene en sus manos una crema desmaquillante para la que es imagen.

Hay que destacar que este post promocional dejó atónita a sus seguidores que pocas veces la ve lucir sin maquillaje, viéndose muy diferente a cómo luce en el escenario en la que las amplias y tupidas pestañas, así como los contornos y delineados realizados a la perfección forman parte de su casi sello personal.

El mensaje que se presume en la publicación dice: "No hay nada más relajante que hacer mi rutina de cuidado de la piel después de un largo día. �� ¡He estado usando mi favorito, el limpiador diario @olehenriksen Truth Juice por semanas y estoy tan emocionado que finalmente salió! ¡Este gel limpiador es mi opción para eliminar el maquillaje y literalmente huele a naranjas! ���� Disponible ahora en olehenriksen.com #truthjuice".

TE PUEDE INTERESAR: Becky G enseña los pechos en espectacular fotografía ¡DELICIOSA!

Por su parte los fans de Becky G quedaron sorprendidos, pues pensaron que su artista favorita luce completamente a cómo luce en sus diferentes entrevistas o exposición a los medios, por eso no dudaron en expresarse en las redes sociales, incluso llegaron a "burlarse" del momento creando memes en los que destacan que "cualquiera puede ser Becky g mientras no tenga maquillaje" entre otros.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana