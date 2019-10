Becky G presenta la portada de su primer álbum musical 'Mala Santa'

Rebbeca Marie Gómez mejor conocida como Becky G es una reconocida actriz y cantante estadounidense que comenzó a tener popularidad a inicios del 2011 lanzando interpretaciones a canciones populares en la plataforma de streaming global YouTube.

Después de su éxito en el 2017 “Mayores” el cual puso a bailar a todo México y el mundo, la sensual cantante no ha desperdiciado la oportunidad de crecer en la industria musical y es ahora más que nunca que está lista para dar el primer paso de sacar su propio álbum musical, llamado “Mala Santa”.

Aunque ella ya ha lanzado su primer sencillo en el año 2013 “Becky from the Block" homenajeando a Jennifer López, no había sucedido la oportunidad de presentarse oficialmente como artista de un álbum musical, el cual ya tiene fecha de estreno confirmada para este 17 de octubre de 2019.

A Becky se la ha visto hacer colaboraciones con una fabulosa cantidad de artistas reconocidos como lo son Maluma, Natti Natasha, C tangana y hasta en la más reciente entrega junto con uno de los géneros musicales más populares en la web siendo el Kpop a lado de uno de los miembros del grupo surcoreano BTS “J-hope” en el sencillo musical Chicken Noodle Soup.

¡Vamos, que en menos de dos semanas! escribió la artista en el pie de foto de su Instagram. Ya conocemos el nombre de su álbum “Mala Santa” incluso la fecha de estreno junto con la hermosa portada del álbum en donde vemos a Becky G como protagonista de las dos versiones de adjetivos que conforman el álbum.

Además la cantante añadió “Finalmente. Esta es una nueva era. Get Ready. #MalaSanta, mi primer álbum sale el 17 de octubre”, algo que señaló para recalcar la “nueva era” como algo distinto de lo que está por venir y junto con un montón de fotos rojas separó a las antiguas publicaciones de las nuevas por llegar.

Habrá que estar muy atentos a las nuevas noticias de su álbum, Becky G aún no ha revelado la lista de canciones que estarán en él pero se espera incluya una recopilación de sus éxitos más conocidos junto con una nueva etapa de canciones y colaboraciones con otros artistas.

