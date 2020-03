Becky G no quiere comparaciones con Katy Perry ni con Demi Lovato

Becky G confiesa a la revista estadounidense Cosmopolitan, que sus inicios en la música fueron difíciles ya que le molestan las comparaciones con artistas exitosas del momento, tales como Katy Perry y Demi Lovato.

La intérprete de “Mala Santa” relató que su primer éxito "Becky From the Block", no fue más que pura suerte, lo mismo con su más grande éxito "Shower", el cual Becky G afirma pudo haber sido cantado por cualquier otra artista del momento y hubiera tenido el mismo éxito que con ella.

"La verdad es que la canción era más grande que yo", recalco Becky “Sí, fue una canción exitosa. Cualquiera podría haber cantado esa canción y hubiera funcionado bien porque era pegadiza y estaba súper feliz y era una mermelada de verano” puntualizó la cantante.

Becky G no quiere ser como Demi Lovato

Becky G recuerda que tuvo muchas colaboraciones con artistas internacionales tales como Pitbull, David Guetta y Fifth Harmony, pero ninguno de estos proyectos le funcionó a la cantante, por lo que aseguró que quiere ir a su paso, y no pretende ser como Demi Lovato u otra artista del momento.

"Es porque ya hay una Katy Perry, ya hay una Demi Lovato".

"Solo soy Becky y comencé con raíces urbanas, así que tuve que hacer una pausa" respondió Becky G.

Sin duda Becky G tomó la decisión correcta, ya que ha alcanzado un éxito inimaginable con su último disco “Mala Santa” el cual ya alcanzó el puesto 85 en las listas Billboard 200 de los EE. UU. Y el número tres en la lista de los mejores álbumes latinos de los EE. UU.

La cantante ha incursionado a la industria del maquillaje, al colaborar con marcas internacionales como ColourPop

Te puede interesar: Karol G recibe burlas al hablar del coronavirus en Twitter

Además la cantante ha incursionado a la industria del maquillaje, al colaborar con marcas internacionales como ColourPop, marca que Becky apoya por ser asequible para la mayoría de sus seguidoras, declarando que es consciente de su audiencia y de las mujeres trabajadoras que la siguen, las cuales trabajan duro por ganarse un sueldo, el cual no deberían gastar en algo de mala calidad.