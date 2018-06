Becky G le responde a Aleks Syntek por criticar el género urbano

Becky G dio respuesta en exclusiva para Ventaneando de acuerdo al comentario que Aleks Syntek había hecho en contra del género urbano, también llamado reggaetón; pues de la manera más educada, dio a entender que cada quien tiene sus gustos y preferencias; pues ella hace lo que le gusta y la mantiene feliz.

“Yo no soy papá, yo no soy mamá de tus hijos; soy yo. Esa es tu opinión y lo respeto totalmente, y es algo muy interesante porque la música al final de día es opinión o sea, a mí me encanta la música reggaetón pero a mis abuelitos, más o menos. A otras personas les encanta la música ranchera”…

Recordando que Aleks Syntek dijo que la culpa no era de los niños o adolescentes, sino de los padres por inculcarles algún género urbano, trátese de trap o reggaetón; además unió fuerzas con el movimiento anti reggaetón mismo que es muy sonado en Twitter y trata de hacer conciencia referente a ese tipo de música y a la letra. Sin embargo, de manera diplomática Becky G respondió lo que tomó en cuenta del intérprete de ‘duele el amor’.

“Yo creo que, para yo como artista yo tengo que hacer lo que a mí me hace feliz igualmente para él si a él le encanta escribir canciones pop, románticas; perfecto está bien pero tú no me puedes decir como artista lo que yo debería estar haciendo, cantando, escribiendo, o sea como te dije lo respeto totalmente pero hay una línea en donde tú como papá, si tú quieres hacer esa decisión, está bien pero también yo me recuerdo como como niña”…