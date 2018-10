¡Becky G furiosa! Defiende su género musical, "la culpa es de los padres, no mía"

No es la primera vez que Becky G se enfurece con los medios de comunicación o con los malos comentarios que los padres de familia hacen respecto a las letras de sus canciones del género urbano (reggaeton).

"No voy a pedir perdón, no estoy curando enfermedades. La música debería ser atrevida".

Han sido muchas las ocasiones en las que Becky G menciona que la culpa no es de ella, ni de la música urbana y mucho menos de la letra que interpreta; sino de los padres quienes permiten que los [email protected] escuchen la música.

"¿Por qué me quieren dar esa responsabilidad? Yo no soy la madre de tus hijos. Si no quieres poner mi música en tu casa lo respeto totalmente, pero si vas a dejar a tus hijos escuchar a Maluma o a Enrique Iglesias, que tienen letras que son atrevidas también, yo no soy el problema. El problema es que estás diciendo que un hombre puede expresar lo que una mujer no puede".