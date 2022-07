¿Becky G es fan del estilo de Yalitza Aparicio?

Yalitza Aparicio no deja de sorprender a sus fieles seguidores, incluso famosos de la industria musical han elogiado la belleza de la mexicana, tal y como lo hizo la cantante Becky G, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos cuál fue el mensaje que la artista le dedicó a la actriz.

Cabe mencionar que desde que la mexicana debutó en la película “Roma” de Alfonso Cuarón ha continuado con su carrera, incluso ha tenido la oportunidad de participar en portadas de revistas, en una de ellas sorprendió a la cantante, quien le envió un emotivo mensaje.

En las noticias de la farándula te hemos compartido que cada vez que la actriz protagoniza una portada de revista logra cautivar a los internautas, pero ahora la intérprete de "Sin pijama" se declaró fan de la mexicana por el estilo que lució en aquella portada.

Becky G se declara fan de Yalitza Aparicio por su estilo fashionista

La cantante le envió un emotivo mensaje a la mexicana

La cantante compartió en sus historias de Instagram lo siguiente: “One of my fav fashionistas. Hermosa”. Por su parte, Yalitza no dudó en agradecer el mensaje que la artista le dedicó, pues aquella publicación la compartió en sus historias de su perfil social.

Por otro lado, la actriz mexicana se ha vuelto muy activa en Instagram compartiendo su día a día, así como varias sesiones de fotos, dejando el claro que es una mujer hermosa y bella; varios famosos y famosas la han felicitado por sus logros.

¿Cómo se llama Becky G en la vida real?

La cantante ha logrado popularidad por su música

El verdadero nombre de la cantante es Rebbeca Marie Gómez, nació el 2 de marzo de 1997 y tiene tan solo 25 años de edad. A su corta edad, Becky G se ha convertido en una de las artistas favoritas del reguetón, pues ha tenido la oportunidad de colaborar con Karol G.

