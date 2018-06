Becky G enciende las redes sociales con ¡diminuto bikini! (FOTO)

Una "pecado" hecho mujer, la sensual Becky G cautivó a sus miles de seguidores en redes sociales con un atrevido y ¡diminuto bikini!, la cantante Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, se dio a conocer en 2011 gracias a sus videos de YouTube, la sensualidad es algo que ha caracterizado sus videos.

Hace apenas unas horas la también actriz compartió en sus redes sociales una foto en bikini que logró 500 mil likes, cabe destacar que esta no es la primera vez que la sensual Becky G, sorprende a sus seguidores en redes sociales, y sobretodo con temas de vestimenta, ha generado polémica por sus canciones y su estilo de vida.

Aquí te dejamos el ¡diminuto bikini! de Becky G

“Mala Mujer” Una publicación compartida por Becky G (@iambeckyg) el 24 de Jun de 2018 a las 3:23 PDT

Y los comentarios se hicieron presentes, por parte de los miles de seguidores que posee la cantante en su cuenta oficial de instagram, aquí te dejamos unos de los comentarios más llamativos:

“Que mujer más hermosa”, “Dios que perfección”, “Cásate conmigo”, fueron algunos de los comentarios.

La interprete de ‘A mi me gustan los mayores’, se encuentra preparando su primer disco completamente en español en el que incluirá cinco de sus temas más populares entre ellos “Sola” y “Sin Pijama”.

Esta no es la primera vez que la cantante causa polémica en redes sociales, pues recordamos sus declaraciones, cuando le censuraron su éxito "A mi me gustan mayores", pues Becky G mencionó que si fuera Maluma no le hubieran dicho nada.