Becky G deslumbra las redes con su nuevo maquillaje

Becky G impresionó con su nuevo maquillaje en redes.

Esta semana la californiana Becky G impresionó a sus fanáticos con una foto en sus redes sociales donde luce un maquillaje radiante y natural, realizado con su nueva línea de productos cosméticos llamada Treslúce, la cual fue lanzada hace un año.

La cantante de “Mala Santa” deslumbró a todos con un estilo de maquillaje diseñado a la perfección para ella con sombras en tono tierra al rededor de sus ojos, un contorno bien marcado, los labios hechos con un gloss en color nude y unas pestañas postizas voluminosas para destacar su mirada.

Para complementar su impecable estilo Becky G lució el cabello oscuro y suelto con unas ondas largas y pronunciadas.

El nuevo maquillaje de Becky G celebra a su parte latina

Anteriormente, La Verdad Noticias ha seguido los pasos de la cantante de 25 años, desde su carrera musical, su feliz relación con el futbolista Sebastian Lletget y ahora con su nueva faceta en el mundo de los negocios.

Becky G comenzó con la marca de cosméticos Treslúce Beauty para celebrar y mostrar su apoyo a la comunidad latina, de la cual forma parte.

La nueva marca de la cantante fue lanzada con el nombre Becky Made Me Do It, y está conformada por una paleta de sombras, delineadores de ojos, un set de brochas, pestañas postizas y otros accesorios.

Toda la línea de productos de Treslúce Beauty puedes adquirirla en su página en línea.

¿Quién es la nueva pareja de Becky G?

Sebastian lletget el prometido de Becky G.

La actual pareja de la cantante y con la que tiene más de 3 años de relación es el futbolista argentino Sebastian Lletget, quien juega para el FC Dallas.

La pareja vivió un flechazo inmediato luego de ser presentados por amigos en común, y según palabras de Becky G, aunque ambos siguen enfocados en sus carreras sienten un profundo amor.

"Nuestras carreras y nuestras familias han sido nuestros mayores enfoques y por eso sentimos tanta admiración y respeto el uno por el otro".

Durante diciembre del 2022 la pareja dio el siguiente paso en su relación y actualmente se encuentran comprometidos, aunque todavía no anuncian cuál será el día de su boda.

