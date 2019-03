Becky G confiesa quién es el hombre que inspiró su canción “Mayores” (FOTOS)

Becky G reveló la identidad del hombre que inspiró su canción “Mayores” que canta junto a Bad Bunny, justo después de dos años del lanzamiento del tema.

La cantante dijo en una entrevista que todo había comenzado por una broma, debido a que recibió varios comentarios negativos y algunas críticas cuando hizo pública la relación con su novio.

Es hasta ahora que Becky G difundió una fotografía con su pareja y todos sus fans se sorprendieron porque luce mayor, por lo que lo detalló la siguiente anécdota:

“hasta mi abuelita me llamó y me dijo ‘mija cuántos años tiene ese hombre, estás con un hombre’ y yo ‘sí Lita estoy con un hombre’ y empezó así como un chiste ‘a mí me gustan mayores´”