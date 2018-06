Becky G cambia de look y la acusan de “copiar” a Ariana Grande

Hace una semana Becky G estuvo desfilando en la alfombra rosa de los Premio MTV MIAW 2018, además de presentarse junto a su colega Natti Natasha. Y ahora en sus redes sociales sorprendió a todos sus fans con un increíble cambio de look que además dejarlos con la boca abierta, les activo su lado malvado al compararla y acusarla de copiarle el look a Ariana Grande.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante Becky G impactó en redes sociales con su nuevo look, ya que ahora tiene cabellera platinada, muy al estilo de Ariana Grande, quien hace unos meses decidió cambiar el tono de su cabello para el lanzamiento de su nuevo sencillo “No Tears Left To cry”

Aunque la intérprete de “Me gustan mayores” siempre ha mostrado originalidad y mucho estilo al vestir, las fotos con su nueva caballera generando 485,280 “Me gusta” y un sinfín de reacciones de sus fans, elogiando la belleza de Becky, pero también comparándola con la estadounidense.

“Y tu pelo negro?, así te pareces a Ariana Grande”, “Se ve igual de maravillosa que Ariana Grande”, “luce guapísima Becky G, pero como que se parece a Carol G y le copió el look a Ariana Grande”, “Soy yo o el look se parece a Ariana Grande”, fueron algunos de los comentarios que recibió la cantante en sus fotos donde muestra su nuevo look.