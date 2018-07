¡Becky G arremete contra los hombres y culpa a los padres por dejar que sus hijos escuchen Reggaeton!

En una entrevista Becky G habló de lo importante que es su género y de la influencia que ha tenido el reggaeton en el mundo, pues incluso en el ámbito de las mujeres esto se ha vuelto una fuerte polémica; bastante clara entre la aceptación y la negación. En una entrevista, la cantante de 21 años dijo lo siguiente; declarando fuertes afirmaciones que dejarían en claro todo lo que Becky G piensa acerca del género musical que ella y muchos cantantes más interpretan.

"Es verdad que el reggaeton ha estado dominado por hombres, pero hay diferentes lados. Nicky Jam, Ozuna, Balvin… todos, no nos tratan diferente a las mujeres de la escena. Ellos quieren ayudar. Yo siempre estoy por Whatsapp mandando ideas y canciones: ¿qué piensas de esto, de lo otro? Y tenemos esa relación de familia, con confianza. El otro lado de eso es el público. Las generaciones de antes están más acostumbradas a `oh, no no, una mujer no debería hablar así´, y mira, lo respeto totalmente, tú vienes de otro tiempo y eso está bien, pero tú quién eres para decirme a mí cómo me puedo expresar como artista. Y la prensa… entre las mujeres quieren una competición, el `oh, no más puede estar una, no más una´. Y yo creo que cada una tiene su historia, sus razones para haber llegado… su estilo y sus cosas para compartir. Todavía estoy tratando de entender eso, pero paso por paso creo que estamos siguiendo adelante y cambiando poco a poco".

"Los hombres hablan de sexo con nosotras, pero si nosotras hablamos de sexo se escandalizan. Pienso que igual que hay películas que los niños no pueden ir a ver, hay música que los niños no pueden escuchar. OK. Si tú, como papá, no quieres que tu hijo escuche la música de Becky G, lo respeto totalmente, está bien. Pero hay padres que dejan a sus hijos escuchar a Bad Bunny, a Ozuna, a Maluma… o sea, yo no soy el problema, tú eres el problema, enseñando a tus hijos que cuando un hombre lo dice está bien, pero que una mujer no puede hablar de sexo. Me pongo frustrada cuando estoy hablando sobre esto. El machismo lo deberíamos botar totalmente".

"Me dices que en mis dos hits, tanto en `Mayores´ como en `Sin pijama´, hablo de una doble cara como mujer, el ser una dama en la calle y una `perra en la cama´, como canta Natti. Esa línea me encanta. Hay algunas personas que dicen `oh, my God, es mucho, por qué lo dijeron´… pero ¡así es la música! Nosotras vamos a cantar lo que queramos. Me divierte que haya una línea que no se puede cruzar y nosotras estemos allí…, en esa línea, no hemos cruzado pero estamos divirtiéndonos, jugando. Hay personas que dicen: `Ay, Becky, pero cómo dices eso, si tú todavía eres niña, y tan preciosa, con una historia...´. O `¿cómo vas a cantar música reggaeton?´. Eso es especialmente porque soy mexicana y en México son los más machistas de todo el mundo".

"Me dicen eso y yo siempre digo: en mi experiencia personal, cuando yo era niña, mis papás tocaban de todo. A los 5 años bailaba a Daddy Yankee, a Shakira, a Tupac, ¡a Snoop Dogg! Y yo no estaba pensando en `ah, estas letras están hablando de sexo´. No. Tenía 5 años y quería bailar la música porque se siente bien y se siente rico y quiero aprender. Si te inspira, está bien. No es tan complicado. No estoy curando enfermedades, ¿OK? Estoy haciendo música como artista y si te gusta bien, y si no te gusta, también bien".

"Claro que se puede ser feminista y ser una perra en la cama, como dice la línea de Natti. Es súper chistoso, porque ¿cómo puedes decir que quieres empoderar a las mujeres, pero cuando una mujer decide decir algo, dices ‘oh, no’? Sería como decir: `Me siento incómoda por como vas vestida´. No es mi lugar, si tú te sientes segura, qué bueno, te apoyo. Así debería ser".