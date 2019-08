Becky G: “SIN DIENTES POSTIZOS” Filtran horrible imagen de la famosa cantante (FOTO)

La cantante Becky G quien es actualmente una de las cantantes reconocidas a nivel mundial, luego que de lanzara su gran éxito musical “Mayores” que llegó a los mejores lugares de las listas de popularidad.

Nadie se imagina que la famosa cantante antes de convertirse en una de las destacadas estrellas de la música y de que comenzara su tratamiento para juntarse las paletas dentales posteriores luciera tan diferente.

Tal parece que Becky G se dio cuenta de que en la industria de la música, algo esencial para alcanzar la cumbre del éxito es el aspecto físico que se proyecta y por eso se sometió a un cambio favorecedor.

Por lo anterior la cantante estadounidense aprovechó el dinero ganado con sus primeros éxitos para acudir a un buen dentista que ha hecho una maravilla con ella, pues no quedo huella de su dentadura en el pasado.

¿BECKY G SIN DIENTES?

La guapísima cantante Becky G ha estado en polémica en estos últimos días, luego de que se filtrara una imagen de la cantante con su anterior dentadura y ha traído consigo una gran ola de críticas por como lucía en el pasado.

Y es que resulta que en la imagen se ve a Becky G con los dientes frontales separados y con lo que comprueba que el trabajo estético que le realizaron es de los mejores, pues no se distingue que haya sido arreglado.

Becky G y su dentadura real

¿PROBLEMA CON LOS IDIOMAS?

Hace algunos días Becky G reveló en una entrevista con qué idioma se siente mejor, si con el español o con el inglés, y parece que no lo ha podido dejar demasiado claro como parece.

Sobre este asunto la estadounidense expresó: "Pues pasa algo muy raro, porque desde chiquitita yo me sentí más cómoda cantando en español, que hablando en español porque cantando en español pues no sé dónde se fue mi acento, pero no estaba presente mi acento".

