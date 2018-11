Beck participó en la música de “Roma”, el más reciente filme de Alfonso Cuarón

Beck participó en la música del “Roma”, el más reciente filme de Alfonso Cuarón

Beck durante su carrera, el músico ha contribuido canciones a proyectos como "Scott Pilgrim vs. The World", "A Life Less Ordinary" y "The American Epic Sessions". Días atrás, comunicó en redes sociales que está trabajando en una orquestación para "Roma", próximo film del reconocido director Alfonso Cuarón.

El creador de 'Devil's Haircut' subió la foto de una partitura, aunque no queda claro si su aporte será una canción o toda una banda sonora, sobre todo si consideramos que la cinta se ha visto en algunos festivales. Todo se aclarará este 21 de noviembre, cuando llegue a algunas salas de cine, para semanas más tarde formar parte del catálogo de Netflix.

La más reciente producción del realizador mexicano aún no se ha estrenado y sin embargo ha recibido infinidad de elogios de diversos especialistas que aseguran que sin duda esta es la mejor película en su palmarés.

Beck está trabajando en una orquestación para "Roma"

Tras haberse hecho con el León de Oro, el máximo galardón al que pueden aspirar los participantes en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película se prepara para su estreno en cines y la propia plataforma de streaming durante las próximas semanas.

Esta segunda producción es sin duda el filme más personal del director Alfonso Cuarón, que narrará la vida de una familia de clase media residente en la Colonia Roma de la Ciudad de México durante los años 70. Una visión intimista que, si atendemos a las primeras críticas, consigue transmitir de manera inmediata al espectador.

El nuevo tráiler se encuentra acompañado de The Great Gig in the Sky una de las canciones más reconocidas de Pink Floyd, que sirve ahora como nexo para enlazar unos y otros acontecimientos en esta breve muestra del metraje. Roma será estrenada en Netflix el próximo día 14 de diciembre, pero podrá ser vista este mismo mes de noviembre, el día 21 de noviembre, en algunas de salas seleccionadas del país.

Ricardo D. Pat