Beck cayó en los encantos de “Roma” de Cuarón y este es el resultado (VIDEO)

El cantante estadounidense Beck lanzó “Tarantula” su más reciente canción que está inspirada en la película Roma del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, después de haberla anunciado hace algunos meses.

TE PUEDE INTERESAR: Yanet García dejó al descubierto sus encantos con diminuta lencería (FOTO)

“Tarantula” es una canción que dura cuatro minutos que será incluida en el disco compilatorio oficial de la cinta en donde también colabora la exótica cantante Billie Eilish.

Beck y la inspiración de "Roma"

Respecto a la canción el mexicano Alfonso Cuarón agradeció en su cuenta de Twitter al exitoso músico, por aportar con una canción que será parte de “Music Inspired by the Film ROMA”, que será lanzado por Sony Music el 08 de febrero.

No es la primera vez que el cantante colabora para una producción de cine, pues ha contribuido con canciones para proyectos cinematográficos como “Scott Pilgrim vs. The World”, “A Life Less Ordinary” y “The American Epic Sessions”

Tarantula de Beck