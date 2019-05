Beck, Vampire Weekend, The Offspring y The Kooks encabezan el Festival Live Out 2019 (FOTOS)

El Festival Live Out 2019 al fin ha liberado su lista de artistas que estarán deleitando con su música el próximo 19 de octubre a los asistentes al evento en el Parque Fundidora de Monterrey.

Hay que recordar que The Strokes, Phoenix, The XX, Interpol, Paramore y Kings of Leon han estado al frente de este joven festival en años anteriores en este festival que cada año tomas más fuerza.

Beck, Vampire Weekend, The Offspring The Kooks y Cage the Elephant son los headliners de este año y compartirán escenario con The Neighbourhood, LP, Jai Wolf, Arizona, Jenny Lewis y Alec Benjamin.

El 19 de octubre el Parque Fundidora también arderá con la música de Tokiomonsta, Anna Lunoe, Health, The Aces, Ladies of LCD Soundsystem, Belako, AMG, Siobhan Bell, Pauza, Andrü y Aiamwhy y muchos otros.

SOBRE LOS BOLETOS

Early Bird - Agotados

General - $830.00

VIP - $1,580.00

Cabe destacar que la quinta edición de Live Out se realizará el próximo sábado 19 de octubre en el Parque Fundidora de Monterrey: los boletos se podrán adquirir a partir del 6 de junio en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex y en venta general a partir del 8 del mismo mes a través del sistema Ticketmaster o en taquillas del Auditorio Citibanamex y en el teléfono 53-25-9000.

Cartel Oficial del Festival Live Out 2019.