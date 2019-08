Bebeshita y Lapizito se incomodan en boda de Edwin Luna y Kimberly Flores.

El programa de Tv Azteca, “Enamorándonos”, se ha colocado como uno de los grandes favoritos del público en nuestro país; una de las grandes relaciones que se dieron fue entre Bebeshita y Lapizito y que ahora que ya son expareja; vivieron una situación incómoda en la celebración de la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores.

Aunque los dos han comentado que no tienen problema alguno para la otra persona, la realidad es otra. Y es que en la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores, Daniela Alexis, Bebeshita, se reencontró con su ex amor, Alfredo Ordaz, mejor conocido como Lapizito, tras más de 1 año de no verse después de terminar su relación amorosa; ambos se reencontraron en la celebración matrimonial de la pareja conformada por el cantante y la modelo.

Se supo que cada uno prefirió sentarse no tan cerca en la fiesta, y que cada ocasión que uno se acercaba al otro mantenían una distancia prudente para no encontrarse frente a frente.

Lapizito decidió disfrutar la fiesta del matrimonio de Edwin Luna con Kimberly Flores tomando y bailando, mientras que Bebeshita se la pasó bailando con su novio Brandon además de convivir con los artistas invitados de Tv Azteca.

Tanto en la ceremonia religiosa como en la fiesta de la boda de Edwin Luna y Kimberly Flores, de igual manera no hubo acercamiento entre Bebeshita y Gomita a pesar de que en algún tiempo se llamaron “las mejores amigas” y ahora resulta que no pudieron ni convivir en la boda.

Otro momento que la Bebeshita vivió y que causó furor en las redes sociales, fue cuando ella se llevó de manera sorpresiva el ramo de la novia y lo que quizás pueda significar que sea la siguiente en casarse. Por ahora no se sabe algo de ese tema, pero se le puede ver muy enamorada de su novio Brandon.

