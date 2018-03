Bebeshita y Lapizito dan de que hablar en videollamada candente

Mediante redes sociales se filtró una videollamada entre dos de los panelistas más extrovertidos del programa "Enamorándonos", cada vez dan más de qué hablar los concursantes del exitoso programa de TV Azteca, tanto de las cosas que suceden en el set de televisión como de todas aquellas que ocurren fuera, tal fue el caso de una videollamada entre Bebeshita y Lapizito que poco a poco fue subiendo la temperatura.

La Bebeshita comienzó poco a poco a aventarle indirectas al payasito "Lapizito", diciéndole que se le declare para que ya empiecen a ´andar´.

¿Me extrañaste?", "¿Te pones celoso?", "Dice Naomi que ya andemos", "¡Cómo que podría ser mi hijo, claro que no!", "No me llevaste a tu casa", Oye quiero escuchar cómo te me declaras en frente a toda la gente", "No te vayas Lapizito".