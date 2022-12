Bebeshita sufre fuertes problemas de salud debido a sus operaciones estéticas

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita ha cumplido 30 años y lo ha celebrado con una gran fiesta en la que estuvieron involucradas varias celebridades de la televisión e internet.

Y aunque se encontraba celebrando la conductora de Venga La Alegría Fin de Semana confesó que no la ha estado pasando bien, pues aún arrastra algunos problemas de salud tras las cirugías estéticas a las que se sometió.

Los fuertes problemas de Salud de la Bebeshita

Bebeshita confesó tener problemas de salud tras sus cirugías

En una entrevista para Venga La Alegría, la famosa conductora e influencer mexicana confesó que aún arrastra problemas de salud después de que se le realizara una mala cirugía. Hace unos meses se le retiraron los implantes mamarios, pero tendrá que volver al quirófano para arreglarlo.

Aunque confesó que quiere darse un tiempo para esto, pues siente que su piel no ha cicatrizado bien, por lo que prefiere esperar a que se cure antes de una nueva intervención.

"Ya voy mejor, pero yo creo que me voy a tener que operar después como en un año, más o menos, porque siento que la piel no cicatrizó muy bien. (...) La cicatriz se está abriendo, entonces no sé si cicatrizó, y si se puede otra vez abrir la herida y que se salga un implante"

¿Cuántas cirugías se ha hecho La Bebeshita?

Así ha sido el cambio físico de La Bebeshita

La ex participante de Enamorándonos comenzó con sus cirugías estéticas cuando fue parte del reality show Enamorándonos e incluso confesó que algunas de estas fue pagada por la producción de Tv Azteca.

En total, Bebeshita se sometió a 9 cirugías estéticas, entre las que destacan dos transferencias de glúteo, dos liposucciones, dos operaciones de busto, una intervención en la nariz y otra en la papada, además de un arreglito en los cachetes.

