Bebeshita revela que su relación con el hijo de Érika Buenfil no terminó bien

La conductora mantuvo una relación de amistad con el joven.

Luego que Daniela Alexis mejor conocida como La Bebeshita exhibió los mensajes que ella y Nicolás, hijo de Érika Buenfil intercambiaban, fue la misma conductora de TV Azteca quien reveló que su relación llegó a fin y explicó cuál fue el verdadero motivo.

Durante la emisión del programa ‘Venga la Alegría’ la influencer aseguró que siempre tiene “pegue de chavitos, siempre ando con más chiquitos”, sin embargo, agregó que la situación no fue nada fácil con Nicolás.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, tras la declaraciones de Daniela, quien aseguró que el hijo de Érika Buenfil le coquetea, la actriz se pronunció al respecto y dijo no saber lo que estaba sucediendo con el adolescente, aunque dejó en claro que no le molestaba que tuviera como amiga a la influencer.

¿Qué pasó entre Bebeshita y el hijo de Erika Buenfil?

Es conductora de TV Azteca.

Tras hacer pública su amistad, la conductora de TV Azteca reveló que Nicolás la dejó de hablar de un día para otro, sin darle más detalles. Situación que dijo le consternó, ya que pese a que intentó disculparse con él, por exponer que estaban intercambiando mensajes, ya no volvió a saber del joven.

"Sí platiqué con él después como de 'oye bebé te juro que no fue mi intención, o sea como que se corrió el chisme y ya se corrió pero a un nivel de que todo el mundo pensaba lo peor", explicó la influencer.

Asimismo, la presentadora reveló en entrevista con Gerardo Escareño: “le dije 'oye ¿tu mamá se enojó? Dile que no tenemos nada qué ver, somos amigos, lo que tu quieras, le dije, 'estas muy chiquito pues para salir conmigo, pero hay que hacer Tik Toks y eso', y me dijo 'no, ya no, se me hace que lo han de haber regañado y ya ni siquiera me habla. Y dije 'bueno, está bien'. Obviamente lo respeto y así”.

¿Cuántos años tiene Bebeshita?

Es originaria de la Ciudad de México.

Daniela Alexis Barceló Trillo es el nombre real de la influencer de 31 años de edad, originaria de la Ciudad de México. La influencer Bebeshita saltó a la fama tras su participación en el programa 'Enamorándonos' de TV Azteca.

