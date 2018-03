Bebeshita hará 'perrear' con 'Niñas buenas'

La participante del programa, 'Enamorándonos, Daniela Alexis 'La bebeshita', recientemente grabó el vídeo de su primer sencillo, 'Niñas buenas'.

En él realiza un dueto al lado de ATL, con quien descarta un posible romance, luego de que quedara soltera al romper con el hermano de 'Gomita', 'Lapizito'.

'Romance con ATL nada que ver, me llevo súper bien con él, tiene 20 años, está muy chiquito, aunque me gustan los bebés, pero está muy chiquito'.

Esto fue lo que reveló la amorosa, quien cuenta cómo fue que se logró esta mancuerna.

'Niñas buenas es un tema pop con un poco de perreo, cuando me escribieron este tema pensé que me hacía faltaba un hombre, pensé en varios amigos, entre ellos Daniel Bautista, pero es dj, pero al final me decidí por ATL, que tiene una voz muy linda, sexy, está precioso'.

El material que se estrenará en unas semanas, fue grabado en el estudio 'La gran diabla', que está ubicado al sur de la Ciudad de México.

Ahí se dejó ver la famosa muy sensual, llena de colores y bailando con su pegajoso tema en el que también aparecerá uno de los integrantes de Los Wapayasos.

Por otra parte, la Bebeshita sufrió un accidente cuando se bajó de un coche; y es que una mujer que al parecer estaba conduciendo utilizando su celular, aplastó el pie de la joven.

Un carro pasó por encima del pie de #LaBebeshita. Eso pasa por andar con el celular y no fijarse donde deja uno los pies. pic.twitter.com/vTjUc6Vkhy — Celebs Stories (@Psico_Estefany) 17 de marzo de 2018

Dicha información fue publicada por la misma modelo pues mientras se colocaba una bolsa de hielo en su pie lastimado describió como sucedió el hecho a través de Instagram Stories.

'Mi pie me duele porque una pen#$% me atropelló mi pie y me estoy poniendo hielito porque hay que fijarse para donde manejan yo iba bien y la pen#$% me piso mi pie con su llanta', dijo Daniela.

La ex de Lapizito no contenta con la primera publicación decidió hacer otro video donde ya se encuentra mucho más tranquila, e informando a sus bebeshitos que deben tener mucho más cuidado tanto conductores como peatones.