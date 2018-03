"Bebeshita" hace el ridículo al cantar en vivo y de esta manera responde

"Bebeshita" hace el ridículo al cantar en vivo en Enamorándonos

La "Bebeshita" no supo qué hacer cuando no supo llevar el ritmo de "Él me mintió", éxito de Amanda Miguel, y peor aún, cuando las personas que la miraban cantar pusieron cara de asombro porque...¡no canta pero ni en la regadera! y una vez más la polémica "Bebeshita" hizo el ridículo en el programa.

"Bebeshita", una de las participantes más polémicas del popular programa de TV Azteca, "Enamorándonos" recibió fuertes críticas de los internautas luego de que se exhibiera su verdadera voz cantando.

Recientemente, a través de la página de Facebook "Chismes Enamorándonos VIP", se difundió un video de una colaboración musical de "Bebeshita".

La "Bebeshita"

Tras la difusión del video, las críticas le llovieron porque algunos opinaron que la mujer no sabe cantar, mientras que otros fieles seguidores de la amorosa la defendieron.

Pero la polémica no terminó con ese video, ya que después la página en Facebook Chismeándonos VIP compartió otro clip en el que exhiben la verdadera voz de ‘Bebeshita’ cuando canta.

Varios internautas ya sospechaban que la voz de ‘Bebeshita’ pudo haber sido editada y no pudieron evitar las burlas y malos comentarios:

Lo que es cierto es que "Bebeshita" pasó el "oso" de su vida, y dejó al descubierta su verdadera voz.

Una publicación compartida por DANIELA ALEXIS BARCELO (@bebeshita_1207) el Ene 23, 2018 at 5:54 PST

Una publicación compartida por DANIELA ALEXIS BARCELO (@bebeshita_1207) el Ene 3, 2018 at 8:15 PST

La "Bebeshita" no canta ni las rancheras