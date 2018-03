De ser una amorosa pasó a ser 'reguetonera' con su nuevo sencillo.

Nuevamente una concursante de Enamorándonos está en la mira de todos, luego de que se esté viviendo una guerra entre televisoras debido a la repentina salida de Magda Rodríguez de TV Azteca para integrarse a Televisa, Bebeshita salió al rescate del programa abandonado por la productora y se lanzó como cantante, sin embargo ahora es duramente criticada.

Y es que Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, se aferró a su sueño de ser cantante y finalmente lo hizo, pues hace unas semanas estrenó su sencillo ‘Niñas buenas’ en YouTube y Spotify, melodía que rápidamente causó polémica entre sus seguidores.

Muchos han señalado que esto lo hizo para olvidar el engaño que sufrió por parte de Lapizito, cuando todo parecía que iba bien entre ellos.

Cabe mencionar que desde que ellos terminaron su relación, Lapizito dejó el programa de Enamorándonos para irse con Magda Rodríguez al programa Hoy, sin embargo este día salió un video donde el payasito se queja del trato que ha recibido.

Lapizito y Bebeshita tuvieron un fugaz romance

Bebeshita es duramente criticada luego de lanzarse como cantante

Por su parte, Bebeshita, quien aún busca el amor en el reality de TV Azteca, tas lanzarse como cantante del genero urbano, recibió cientos de criticas del pegajoso tema que pronto estrenará video oficial.

Pero ahora ya es toda una reguetonera con su primer sencillo feat. ATL, aquí te dejamos el tema que no se escucha tan mal, pues usuarios aseguran tiene mucha edición:

Cabe recordad que meses atrás Daniela Alexis estuvo participando en La Academia de Venga la Alegría, donde cantó "El bombón asesino" pero lo peor de todo es que ella no se sabía ni la letra y entró a destiempo, sacando su verdadera voz.

El nuevo tema de Bebeshita

En su nuevo sencillo, Bebeshita, realiza un dueto al lado de ATL, con quien descarta un posible romance, luego de que quedara soltera al romper con el hermano de 'Gomita', 'Lapizito'.

'Romance con ATL nada que ver, me llevo súper bien con él, tiene 20 años, está muy chiquito, aunque me gustan los bebés, pero está muy chiquito'.

Esto fue lo que reveló la amorosa, quien cuenta cómo fue que se logró esta mancuerna.

'Niñas buenas es un tema pop con un poco de perreo, cuando me escribieron este tema pensé que me hacía faltaba un hombre, pensé en varios amigos, entre ellos Daniel Bautista, pero es dj, pero al final me decidí por ATL, que tiene una voz muy linda, sexy, está precioso'.

El material que se estrenará en unas semanas, fue grabado en el estudio 'La gran diabla', que está ubicado al sur de la Ciudad de México.

Ahí se dejó ver la famosa muy sensual, llena de colores y bailando con su pegajoso tema en el que también aparecerá uno de los integrantes de Los Wapayasos.