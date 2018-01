¿Bebeshita de enamorándonos estrena nuevo programa?

¿La Bebeshita estrena nuevo programa?

El día de hoy, viernes 26 de enero la producción de Club de Eva tomó una radical decisión a tan sólo unas semanas de su estreno, pues sin previo aviso apareció en plena transmisión la nueva integrante de la emisión que conducen Verónica del Castillo, Laura G, Anette Cuburu y Esmeralda Ugalde y era la mismisima Bebeshita de enamorándonos.

Bebeshita en Enamorándonos

Daniela Alexis 'La Bebeshita', es la polémica concursante de Enamorándonos que no ha parado de meterse en escándalos.

Foto: Bebeshita en los pasillos de Tv Azteca

Su llegada causó más controversia, pues apenas los televidentes se están adaptando al programa y ahora les metieron a La Bebeshita a quien ven todas las tardes.

Laura G le dio la bienvenida y su participación contará en reportajes y otras cápsulas "de color" y belleza. Aunque en su participación de este viernes aprovechó para hablar -nuevamente- de sus cirugías y en un momento Laura le preguntó por Lapizito, el hermano de Gomita, excompañero de ella en Sabadazo y esto ocurrió:

"Me quieren, me odian, hay de todo; es padre que haya bebeshitos nuevos cada día (…) Ya me vieron ahí, bubis, lipo -que ya ahorita ya valió-, pompas, nariz, cachete.

Me gustan los pandrosones, eh, pero ahí una barbita desalineada, que huelan rico, que se bañen sus cositas", explicó Daniela y de inmediato Laura le preguntó si le gustaba que los hombres se depilaran la ceja (refiriéndose a Lapizito) y la dejó pensando: "No sé, espero que no".

¿Bebeshita continuará en enamorándonos?

Ahora el público se pregunta si La Bebeshita continuará en Enamorándonos, programa en el que se ganó un lugar y era considera como la máxima estrella del show.

ASÍ PRESENTARON A LA BEBESHITA: