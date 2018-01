Bebeshita de Enamorándonos estará en revista ‘solo para caballeros’

Finalmente la famosa concursante de Enamorándonos, Bebesita, de 27 años de edad, no hizo caso a su supuesta pareja el payaso, Lapizito, y pronto estará en una revista para caballeros donde se dice posará desnuda.

Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, es uno de los personajes más polémicos del programa de Enamorándonos de TV Azteca, y en los últimos días ha estado más en el ojo del huracán.

Primero por la relación que está comenzando con Lapizito, Freddy Ordaz y después porque se ha dicho que podría abandonar el programa.

Sin embargo ahora lo que ha sorprendido a todos es que ayer ella no se presentó al programa y no le avisó a Freddy, por lo que el comienza a pensar que todos tenían razón y ella solo se estaba colgando de su fama.

Incluso Freddy Ordaz le pidió perdón a otro de los concursantes, Oski, quien desde el inicio le dijo que se cuidara de Daniela, ya que ella solo quiere jugar con él.

Poco después de que se dijera que no se sabía de Daniela, ella mandó un video para contar que se encontraba en una sesión de fotos y por eso no había podido llegar al programa.

“Los que se preguntan porqué no estoy en el programa, bueno pues; estoy haciendo algo, una sorpresa y muy pronto sabrán que voy a hacer, voy a salir en una revista. Los extraño mucho y los amo”, comentó la ‘Bebeshita’.

Hasta el momento no se sabe en que mes estará la joven en dicha portada, sin embargo se ve que la maquillaron y utilizan parecidos atuendos a los de la sesión de fotos de Gomita, su posible cuñada.

Sin embargo, después de ver el mensaje grabado de Daniela Alexis, Lapizito, dijo que ella no dijo que lo extrañaba que no le tomaba importancia por eso ya sospecha que ella solo está jugando con él.

Esto se suma a lo dicho sobre que Daniela, se iría a otro programa, que es el 'Club de Eva', también de TV Azteca.

Y es que la polémica concursante ha saltado al programa como presentadora de cápsulas de belleza en el "Club de Eva", donde figuran Laura G, Veronica del Castillo, Esmeralda Ugalde, y Annete Cuburu.

La sorpresa de verla en un nuevo programa despertó los rumores de su salida del reality, Enamorándonos.

Incluso todos en el programa estaban sorprendidos por su aparición que la conductora, Carmen Muñoz, le preguntó directamente si abandonaría el show.

Por supuesto que la Bebeshita negó todo y dijo que ella no se iba hasta encontrar el amor y porque no casarse, solo que su participación en el otro programa se debe nada más a los reportajes que realizará.

La conductora, Laura G, fue la encargada de darle la bienvenida a la enamorada quien durante la emisión aprovechó para hablar de sus constantes cirugías, también fue cuestionada acerca de la supuesta relación que mantiene con el hermano de Gomita, 'Lapizito'.

"Me quieren, me odian, hay de todo; es padre que haya bebeshitos nuevos cada día (…) Ya me vieron ahí, bubis, lipo -que ya ahorita ya valió-, pompas, nariz, cachete."