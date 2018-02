Bebeshita de Enamorándonos aparece pelona y se burlan de ella

Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, de 27 años de edad, es uno de los personajes más polémicos del programa Enamorándonos de TV Azteca y es que siempre hace lo posible para se hable de ella y no pase desapercibida.

Y definitivamente siempre lo ha conseguido, pues de ella se han dicho muchas cosas, desde que es una chica muy materialista, sus cirugías para quedar 'mejor de lo que ya estaba', sus desfiguros en las redes sociales y lo más reciente su relación con el payasito Lapizito.

Sin embargo lo que ahora ha llamado la atención es que durante una de las emisiones en vivo del programa, Bebeshita aplicó la estrategia de Britney Spears.

Daniela Alexis desató las burlas de todos y las comparaciones, luego de que se le ocurrió aparecer completamente pelona en el programa con más audiencia de TV Azteca, Enamorándonos.

“La verdad es que siempre tuve la idea de raparme, así como Britney Spear de que agarras y te rapas, y no me parece mal, me veo bonita, me siento bonita”, dijo ante las cámaras del programa