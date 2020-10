Bebe Rexha y Doja Cat fusionan su talento en el single “Baby I’m Jealous”/Foto: Twitter

Bebe Rexha ha lanzado su nuevo sencillo 'Baby I'm Jealous', con Doja Cat. Rexha, de 31 años, quien lanzó su álbum debut 'Expectations' en junio de 2018, finalmente regresó con nueva música y les dio a sus fans una muestra de su próximo álbum este 9 de octubre.

Doja Cat ayuda a Bebe Rexha en la canción funky-pop 'Baby I'm Jealous', que se lanzó a la medianoche.

El nuevo single encuentra a Bebe siendo sincera sobre sus inseguridades mientras canta: "Pasó de ser hermosa a fea/ Porque la inseguridad me dijo que no me amas/ Todo lo que se necesita es una chica por encima de mí/ En tu línea de tiempo para hacerme nada".

Mientras tanto, Doja Cat desata con confianza su propio verso, mientras canta "Baby, I'm a bad b *** h/ Si él se enfada, probablemente obtendrá un bagre/ Mantenlo soñando con tomar una siesta, S***t."

Es muy probable que 'Baby I'm Jealous' se incluya en el próximo segundo álbum de estudio de Bebe Rexha, actualmente titulado #BR2, que supuestamente será la continuación de 'Expectations' de 2018.

Bebe Rexha lo contará todo en su nuevo álbum

Bebe Rexha dió pistas por primera vez de que había nueva música en camino durante una entrevista con Extra en mayo, según informó HollywoodLife.

“De hecho, he estado escribiendo mucho con [David Guetta] a través de Zoom. Tenemos algunas canciones increíbles en las que hemos estado trabajando”, dijo.

“Soy un gran admiradora de David… Ha estado tocando algunas canciones en las que ha estado trabajando, y es realmente como si hubiera estado en un espacio mental realmente interesante. Me encanta todo lo que hace", dijo la cantante.

“Acabo de terminar mi álbum, en realidad, y está en proceso de mezcla. Estoy muy emocionada por eso”, agregó.

“Me tomó dos años, y obviamente, cuando sucedió el tema del coronavirus, me detuvo un poco… Mis fanáticos se están frustrando mucho, pero yo digo, '¡Prometo que valdrá la pena!' Realmente amo este álbum más que cualquier otro álbum", explicó.

Bebe Rexha habló recientemente sobre su nuevo álbum con Ryan Seacrest en los Premios Grammy 2020 y agregó que su nuevo álbum está inspirado en su viaje de salud mental.

La cantante cuyo nombre real es Bleta Rexha, vuelve con nuevo álbum. Su más reciente lanzamiento es una pequeña muestra de lo que vendrá en su nuevo disco/Foto: Page Six

Ella declaró: “Hablo de todo. Soy bipolar y he sido muy honesta sobre la salud mental, así que hablo de eso, pero está en una canción pop, así que no se puede decir."

“Hablo de mis relaciones, cosas muy profundas”, dijo en ese momento.

"El álbum trata sobre muchas de mis inseguridades y miedos, así que cada canción tiene que ver con una inseguridad que tengo porque siento que la gente puede identificarse con eso", confesó la artista. ¿Te gustó esta nueva colaboración?, ¿Eres fan de la música de Bebe Rexha?