Bebe Rexha es una reconocida y talentosa cantante estadounidense que empieza su carrera musical en el 2013; cobró popularidad al participar en la canción “Me, Myself and I” del rapero G-Eazy, con la cual conquistó los primeros lugares del “Billboard Hot 100”.

La cantante también ha destacado por colaborar en grandes éxitos como “Hey Mama” de David Guetta y Nicki Minaj pero la fama en solitario llegó cuando liberó su primer EP titulado I Don't Wanna Grow Up, el cual recibió buenas críticas por parte de expertos.

Actualmente se encuentra trabajando en su segunda producción discográfica y mientras tanto hemos podido disfrutar de nuevas canciones como “You Can't Stop the Girl”, el cual es el tema principal de la banda sonora "Maleficent: Mistress of Evil" y que Rolling Stone la calificó como un himno de empoderamiento femenino de los últimos tiempos.

BEBE REXHA COMPLACE A SUS FANS MOSTRÁNDOSE EN DIMINUTO BIKINI

La sexy intérprete de “No Broken Hearts” ha querido presumir la escultural figura que posee a sus 30 años de edad y que resalta cada vez que luce los ajustados y ardientes vestuarios que usa cuando sube a los escenarios a interpretar sus éxitos ante todos sus fans.

Bebe Rexha consiente a sus fans enseñando sus NENAS en sexy bikini ¡GRRR!

En esta ocasión los fanáticos de Bebe Rexha no han tenido que esperar un nuevo vídeo, nuevo photoshoot o nueva presentación para deleitarse la pupila con las curvas de infarto que caracterizan a esta bella mujer pues hoy ha querido presumir en una nueva fotografía.

Bebe Rexha ha compartido una nueva publicación en su cuenta de Instagram en donde se muestra luciendo un diminuto bikini que deja al descubierto su hermosa silueta provocando que la temperatura del Internet suba al topo debido a la sensualidad que la cantante irradia.

Fans de la cantante se han mostrado muy agradecidos con esta nueva imagen y que rápidamente superó los 1,012,024 likes y se ha viralizado en todas las redes sociales donde todos llegan a la misma conclusión: Bebe Rexha es la mujer más sexy de la música.

