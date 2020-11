Bebe Rexha comparte atrevido VIDEO mostrando su cuerpo real en traje de baño/Foto: Times of India

Bebe Rexha, de 31 años, mostró a sus fans lo que "realmente parece". La cantante de "Baby, I'm Jealous" no se sentía como si las fotos de los paparazzi tomadas en una playa en Cabo San Lucas con su novio, Keyan Safyari, fueran una representación precisa después de salir a la luz el 3 de noviembre.

Así que Bebe se puso el mismo traje de baño Fendi de $325 "Greca Key" que usó en esas fotos y reveló cómo se ve su verdadero cuerpo en una serie de videos de Instagram, sin ángulos o luces extrañas de paparazzi.

“Bien, fui a México y los paparazzi publicaron algunas fotos mías. Así que quería mostrarte cómo me veo realmente”, anunció Bebe mientras filmaba su cuerpo en traje de baño en un espejo.

Ella continuó: “Sí, tengo muslos. Sí, tengo una–. Pero así es como me veo en mi traje de baño".

Bebe mostró su trasero para otro video y agregó: “Aquí está mi cuerpo. Sin filtros, ¿de acuerdo? Tengo c*lo, tengo muslos, está bien. No esas fotos desagradables que publicaron de mi, ¿qué demonios?”

Luego habló sobre abrazar sus rasgos naturales mientras filmaba otro clip en el sofá. “Es muy difícil porque a veces me cuesta amarme a mí misma y no me gusta cuando te ves como una mi*rda. Es como, sí, tengo estrías. Deja que te enseñe. Tengo estrías. Tengo celulitis, todo lo anterior”, dijo Bebe, quien amplió las líneas que tienen todas las mujeres.

Bebe Rexha afirma que no se ha hecho cirugía plástica

Bebe está orgullosa de su cuerpo, ya que todo es natural. “Yo no hago cirugía. Nunca toqué mi cuerpo. Nunca hice liposucción, nunca hice nada de eso”, aclaró Bebe en otro video. “Estoy tratando de estar saludable y respetar lo que Dios me dio. Y me gusta comer y también tomo medicamentos que me dificultan mucho perder peso”.

Bebe luego sacó las fotos de los paparazzi en su computadora y dijo: “Quiero decir, mira, soy gruesa. Soy una chica gorda. Me lo llevo. Así nací. Como, siempre tuve muslos. Siempre tuve una cintura pequeña… Siempre. Incluso cuando era pequeña. ¿Pero estas fotos? Como, ¿qué diablos es?”

En otro video, Bebe continuó analizando las fotos del traje de baño y dijo:“ No lo sé. Eso no es lo que parezco. Supongo que así me veo porque así es como lo tomaron, pero esto, no lo sé".

Si bien Bebe abraza con orgullo cada centímetro de sí misma, admitió que “el amor propio es una tarea constante” en una entrevista con Hollywood Life en agosto de 2019.

Bleta Rexha suele recibir cientos de comentarios negativos en contra de su anatomía. Sin embargo, la cantante ha demostrado sentirse orgullosa de sus curvas/Foto: Festicket

“Creo que se trata de pasar por una fase. No solo te despiertas y piensas: 'Soy una mala perra'. Para mí, fue un viaje, y hubo un punto en el que realmente no me agradaba y me decía cosas malas", dijo la cantante que encabezó las listas, quien agregó:" Tienes que aprender a decirte cosas bonitas a ti misma".

