Bebé Kailani aún no conoce a su tio José Eduardo Derbez

A pocos días del nacimiento de la bebé Kailani Ochmann Derbez, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, uno de sus famosos tíos, José Eduardo Derbez, reveló que aún no la conoce.

Debido a algunos compromisos profesionales, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no ha podido viajar a Estados Unidos para encontrarse con ella; por lo que lamentó no poder dar algún detalle del físico de su sobrina.

Bebé Kailani aún no conoce a su tio José Eduardo Derbez

“A mí no me han mandado ni foto, porque pedí foto y no me la enviaron, me dijeron no”, dijo el joven durante la función especial por las 100 representaciones de la obra “Las Arpías”, donde actúa su famosa madre.

Bebé Kailani aún no conoce a su tio José Eduardo Derbez

No dando pie para entrar en controversia por el recelo de resguardar la identidad de la primera nieta de Eugenio Derbez, José Eduardo bromeó sobre el parecido que la niña pueda tener con los Derbez. “Yo quiero saber si vamos a ser todos iguales, parejo, o si ya Mauricio apoquino algo”.

Por otra parte, el también actor confesó que al principio le costó trabajo entender el nombre que eligieron los famosos para la niña.

“A mí me costó (aceptarlo), yo estuve todo un día (pensando el nombre), si me gustó. Según lo que me enteré fue porque se fueron de luna de miel y fue donde la procrearon y pues está bien”, concluyó.