La inesperada muerte de Natasha Moctezuma, quien fuera hermana de Frida Sofía que a su vez es hija de Alejandra Guzmán, trascendió el pasado mes de septiembre en el mundo del espectáculo.

Aunque actualmente no se ha revelado el motivo concreto de la muerte de Natasha, su familia se ha pronunciado en redes sociales en relación a la ausencia de la joven.

Tal es el caso de la polémica hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, quien compartió desde sus redes sociales un videoclip en donde insertó múltiples fotografías y momentos que vivió a lado de su hermana menor a quien dijo extrañar demasiado.

Madre de Natasha Moctezuma rompe el silencio

Beatriz Pasquel comparte desgarrador mensaje tras la muerte de Natasha Moctezuma.

A cuarenta días de la muerte de Natasha Moctezuma, su progenitora Beatriz Pasquel finalmente rompió el silencio en relación a la pérdida de su pequeña hija y fue a través de redes sociales que compartió sus primeras palabras posterior a la muerte de Natasha.

Según con lo escrito por la propia Beatriz, desde que la joven falleció, la vida se le ha puesto más difícil pues todo le recuerda a su hija y siempre piensa en ella.

¿Qué decía el mensaje de Beatriz Pasquel?

“Fuiste una gran maestra para todos, tu Fortaleza no se la conozco a nadie, los meses que pasábamos en hospitales son suficiente para amargar a cualquiera, pero a ti no, cada vez salías con más fuerza y más ganas de vivir, teníamos tantos planes, tantos viajes que querías hacer, tantos amores por amar, tantos idiomas q te faltaron por conversar…

Mi Chata divina te extraño con cada célula de mi cuerpo me cuesta trabajo respirar sabiendo que tu ya no respiras, que no estas a una llamada”, se puede leer en el texto que publicó Beatriz Pasquel en su cuenta de Instagram.

La Verdad Noticias informa que, Beatriz Pasquel recuerda a su hija como era siempre, ya que en el emotivo mensaje compartido desde sus redes sociales, afirma que Natasha Moctezuma diariamente hacía un gesto de amor con quien más lo necesitara.

