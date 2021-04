Batman podría tener una nueva serie en HBO Max con Ben Affleck como protagonista

El día de hoy se dieron a conocer algunos rumores que aseguran que HBO Max y AT&T están sumamente interesados en realizar una nueva serie de Batman, la cual sería protagonizada por Ben Affleck, pues todo parece indicar que el actor cautivó a los ejecutivos con el increíble trabajo que hizo en Snyder Cut.

De acuerdo a We Got This Covered y Geekosity, sitios de cine especializados en rumores, los ejecutivos de HBO Max y AT&T ven potencial en el personaje interpretado por Ben Affleck para competir de manera directa con Marvel, quien actualmente se encuentra lanzando nuevas series a través de la plataforma de Disney+.

La actuación de Ben Affleck en Snyder Cut fascinó a ejecutivos de HBOX Max; podría tener su propia serie en la plataforma.

Según se menciona en dichos sitios, esta nueva serie de Batman estaría basada en el guión que Ben Affleck había escrito para la película del personaje y que posteriormente abandonaría. De ser cierto esto, este proyecto podría traer de regreso a Joe Manganiello como Deathstroke.

Cabe destacar que dicha información sigue siendo un rumor que circula en redes sociales, pues hasta el momento no se han obtenido declaraciones oficiales de AT&T ni de HBO Max. Por su parte, el actor Ben Aflleck no ha reaccionado a esta noticia, la cual ha emocionado a sus fans y a los del emblemático personaje de DC Comics.

Zack Snyder impulsó la nueva serie de Batman en HBO Max

El furor que ha causado la campaña #RestoreTheSnyderVerse influenció a los ejecutivos de HBO Max para considerar la idea de una nueva serie de Batman.

Asimismo, se cree que este supuesto interés de HBO Max y AT&T por una nueva serie de Batman vendría motivado por el movimiento #RestoreTheSnyderverse, el cual ha tenido presencia constante en redes sociales desde el estreno del b en la plataforma.

Dicha iniciativa busca que se le dé una nueva oportunidad al cineasta Zack Snyder para trabajar los personajes de DC Comics. De hecho varios insiders y periodistas han señalado que los ejecutivos de AT&T, HBO y Warner se han planteado hacer algo con el Snyderverse, pero para minimizar riesgos, dejarían todo para el mundo del streaming.

Fotografías: Redes Sociales