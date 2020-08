Batman: Revelan nuevo “Bat-Symbol” en presentación de DC Comics ¡Checa cómo luce!

Una nueva solicitud de patente de DC Comics ofrece el primer vistazo al nuevo símbolo de Batman utilizado para The Batman de Matt Reeves. La silueta del logo completamente negra es idéntica al logo de metal en el pecho del Batman's Batsuit de Robert Pattison.

El nuevo símbolo de Batman seguramente aparecerá en innumerables artículos con licencia a medida que se acerca el lanzamiento de Batman en los cines. Los fanáticos esperan que algo de la película sea revelado este fin de semana en el evento FanDome de DC Comics, ya sea que se trate de un avance, un clip o una foto completa de Pattinson disfrazado como el Caballero de la Noche.

The Batman: la película

A principios de este año, Pattinson habló sobre cómo quiere llevar a Batman al límite del personaje. "Lo único que es más complicado es la clasificación", dijo. "Tan pronto como haces una película con clasificación R, estás libre para hacer muchas cosas", dice. “En términos del personaje en sí, quiero llevarlo tan lejos como sea posible. Y creo que Matt Reeves también. Puedes hacer cosas locas con esa parte ".

El nuevo símbolo de Batman ha sido revelado en una presentación de DC Comics

The Batman está protagonizada por Robert Pattinson como Bruce Wayne. Zoë Kravitz interpreta a Selina Kyle, la ladrona felina conocida como Catwoman, que a veces se enreda románticamente con Batman. Paul Dano es Edward Nashton, una versión de The Riddler. John Turturro es Carmine Falcone, un jefe del crimen de Gotham, mientras que Collin Farrell interpreta a Oswald "Oz" Cobblepot, también conocido como El Pingüino.

Farrell habló recientemente sobre el guión de la película. "He estado viendo las películas de Batman con mis hijos, pero este guión es algo que se siente increíblemente original", continúa. "Se inclina hacia él, pero no toma prestado; nace de la mitología de ese personaje, Bruce Wayne, Batman y Gotham. Pero se siente como un tratamiento y una versión que no había visto antes. Matt Reeves ha hecho un trabajo increíble para mantenerlo familiar y, al mismo tiempo, único y nuevo. Es realmente emocionante ser parte de él".

Warner Bros reprogramó el lanzamiento de Batman como resultado de la pandemia de coronavirus. El director Matt Reeves sigue confiando en el proceso.

"Fue genial", dijo Reeves en una entrevista en abril. "Filmamos alrededor de una cuarta parte de la película hasta ahora; nos quedan tres cuartas partes. Y cuando sea el momento adecuado, y sea seguro hacerlo, volveremos a ello. Fue un período realmente emocionante para explorar. Robert es un actor fantástico, ¡y tenemos tantos actores geniales! Ha sido muy, muy emocionante emprender este viaje con ellos y sentir que estamos tratando de hacer algo diferente".

TE PUEDE INTERESAR: Batman: los datos más sorprendentes que no sabías de este superhéroe

Batman se estrena en cines el 1 de octubre de 2021, mientras que el DC FanDome se lleva a cabo el sábado 22 de agosto.