Batman: Paul Dini prepara NUEVO cómic para la serie animada ¡Fabuloso!

DC Comics anunció que en abril lanzará una nueva serie de seis números que retomará la historia de la clásica producción animada emitida entre 1992 y 1995, esto mediante un artículo publicado en Entertainment Weekly.

Batman: The Adventures Continue será el título que llevará esta serie y será escrito por el guionista y productor de la serie, Paul Dini, junto a Alan Burnett, quien además de escribir para Batman: La Serie Animada, quien ya se había encargado de los cómics relacionados a esa producción.

Se ha compartido que los dibujos tendrán la misión de llevarnos devuelta a esa querida versión de Gotham estarán en manos de Ty Templeton, quien también trabajó en la serie y en sus tie-ins, Batman Adventures.

Según la información de Entertainment Weekly, Batman: The Adventures Continue tomará lugar después de los eventos de la serie, pero antes de los flashbacks de Batman Beyond: Return of the Joker, en ese escenario, esta nueva historia contará con personajes que no aparecieron en la serie original como Jason Todd.

Por su parte Dini, comentó: “Habíamos pasado de Dick Grayson a Tim Drake, y habíamos dejado fuera a Jason. Lo que estamos haciendo con esto es ver esto como una oportunidad de regresar y reconocer que fue parte de la historia animada de Batman”.

Pero eso no fue todo, pues también agregó que: “Por primera vez, verás esa historia y verás lo que sucedió en esa relación. Entonces, es nuestra oportunidad no solo de hacer a Jason Todd sino también a Red Hood. Hay otros personajes como Azrael, que era popular en los cómics en torno a (la época de la serie), y Deathstroke, que nunca usamos en la serie animada”.

¿De qué tratará la Batman: The Adventures Continue?

Batman: The Adventures Continue no solo se enfocará en la dinámica entre Jason Todd y Bruce Wayne, ya que los seis números arrancarán con Batman siguiendo el rastro de un peligroso robot y el regreso de Lex Luthor a Gotham, todo mientras una misteriosa figura asechará al murciélago.

Batman: The Adventures Continue #1 saldará a la venta de manera digital en abril y posteriormente, el 6 de mayo, se presentará en formato físico.

