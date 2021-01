Batman: La Serie Animada volvería con nuevas historias ¡Increíble!

¿Eres fan de Batman? Esto te interesa. Y es que tras el anuncio de que Batman: La Serie Animada finalmente ha pasado de la plataforma DC Universe a HBO Max, parece que el futuro de esa caricatura clásica podría ser muy brillante.

Hablando sobre su último episodio del Fatman Beyond Podcast, los coanfitriones Marc Bernardin y Kevin Smith sacaron a la luz el rumor sobre el desarrollo de la secuela de la serie.

Uno de los conductores del podcast, Marc Bernardin, en primer lugar explicó que escuchó el rumor. “HBO Max está buscando hacer una secuela de Batman: La Serie Animada, que ellos quieren continuarla hacia adelante”, dijo

"No sé de qué estás hablando", dijo Smith con un brillo en los ojos.

"No estoy involucrado, pero yo también escuché esto y lo escuché de personas muy confiables. Cuando lo escuché, me asusté y escuché esto... Yo diría que un mes antes de que lo dijeras. Creo que eso es real, no creo que sea un rumor, no diría 'Pon tu reloj en él'”. “Creo que eso va a suceder. Qué increíble sería eso porque literalmente puedes continuar y seguir adelante”, agregó.

Batman: La Serie Animada

Batman llega a HBO Max

Al mismo tiempo, como la serie es de animación, Smith recalcó que personalmente cree que pueden retomar la historia inmediatamente, en el mismo contexto del original, sin tener que explicar que todos los personajes sean más viejos o algo por el estilo.

"Eso para mí es obvio, tienes HBO Max, ya estás haciendo este increíble programa de Harley Quinn, estás imprimiendo dinero si vuelves y haces Batman: La Serie Animada. No puedes A la mierda el legado, eso es seguro. No puedes arruinarlo, no hay razón para no hacerlo, siempre y cuando tengas los componentes creativos clave, siempre que Bruce Timm esté involucrado, quiere estar allí. Maldita sea, hazlo por el amor de Dios".

Pero también hay que considerar que la serie animada de La Liga de la Justicia ya entregó una especie de epílogo para todo el universo animado conocido como “el Timmverso”, a partir del trabajo del animador Bruce Timm, por lo que esta nueva serie podría situarse perfectamente como historias unitarias que no requieran mayor continuidad. Tal como sucedía en la serie original.

Una especie de secuela de Batman: The Animated Series ha estado en el calendario de publicaciones de DC Comics en forma de Batman: The Adventures Continues, ¿crees que se desarrolle? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

