Batman: Death in the Family, el primer corto interactivo de DC revela su trailer

La nueva película animada de DC Universe y Warner Bros., se convierte en el primer filme interactivo de la franquicia y se titula Batman: Death in the Family (Batman: Una Muerte en la Familia). El martes 28 de julio se estrenó el trailer oficial, donde ¡tú decides si Robin vive o muere! Ya que la decisión final está en tus manos.

Batman: Death in the Family de DC

Al igual que la película Black Mirror: Bandersnatch de Netflix y otros títulos de la plataforma de streaming, que le han permitido a los usuarios elegir el destino de los personajes como en un videojuego. La siguiente animación del mundo de DC, es simplemente una oportunidad para que tú mismo cambies las acciones de Batman.

Batman: Death in the Family, es la adaptación del cómic original de 1998 donde nos presentan la trágica muerte de Jason Todd (Robin), quien es asesinado por Joker. La obra también es la secuela de Batman: Under the Red Hood (2010), que suma al actor Bruce Greenwood como Batman, Vincent Martella como Jason Todd y John DiMaggio como Joker.

El trailer de Batman: Death in the Family

Como podrás ver en el trailer, tendrás la libertad de elegir entre más de dos opciones y cada una podrá llevarte a descubrir momentos que lo cambiarán todo en la historia. Lo interesante es tener la animación tradicional de DC y Warner Bros. en lugar de una serie live action como Titans; pues el diseño de personajes consigue conservar su estilo clásico y recuerda al nuevo Superman: Man of Tomorrow (2020).

Te puede interesar: Spoilers Teen Titans 43: Robin destrozó a un villano de Batman ¡Por venganza!

“En la nueva presentación animada, se deshará el infame asesinato del protegido de Batman Jason Todd, y los destinos de Batman, Robin y The Joker se desarrollarán en nuevas e impactantes formas a medida que los espectadores toman múltiples decisiones para controlar la historia. Y mientras Batman: Under the Red Hood proporciona una línea de base, la historia también se ramifica en nuevas direcciones y presenta varios personajes nunca antes vistos en la película original”, es parte de la sinopsis de la película interactiva.