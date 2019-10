Batman: Conoce el ASPECTO DE ROBIN con Timothée Chalamet ¡Deslumbrante! (FOTO)

Batman: Conoce el ASPECTO DE ROBIN con Timothée Chalamet (FOTO)

La nueva adaptación de la cinta Batman, la cual estará bajo la dirección de Matt Reeves, ha estado causando furor con los detalles que se van revelando poco a poco, luego de que hiciera polémica con la revelación del protagónico a cargo de Robert Pattinson.

Todo parece indicar que esta famosa cinta tendrá a muchos personajes importantes desde un inicio y dentro de ellos se encuentra Robin, que se ha rumorado será actuado por el actor Timothée Chalamet, aunque la información ha sido confirmada.

Hay que destacar que hasta el momento se confirmado al comisionado Gordon, el cual será interpretado por Jeffrey Wright, Zoe Kravitz será Catwoman y Paul Dano se encargará de encarnar a Riddler; por lo que faltan muchos personajes por confirmar, pero no se ha hablado si esta película contará con algún Robin.

Este furor de querer ver a Robin en la esperada película de El Caballero de la Noche, ha sido tanta que algunos fans se han atrevido a hacer el arte conceptual de este personaje interpretado por Timothée Chalamet y ha dejado a muchos totalmente sorprendidos.

Luego de que haya salido a la luz la imagen del famoso actor que fue parte de la cinta “Llámame por tu nombre”, muchos internautas consideran que es el ideal para interpretar al personaje de Robin, que estaría haciéndole compañía al actor a Robert Pattinson Pattinson.

Si bien no ha habido una buena adaptación en el cine de Robin, pues el actor Chris O’Donell interpretó a este héroe en ‘Batman Forever’ en 1995 y en ‘Batman and Robin’ en 1997, papel que simplemente quisiéramos olvidar, mientas que Joseph Gordon-Levitt hizo referencia a este personaje en ‘The Dark Knight Rises’ en 2012, pero nunca lo vimos con el traje.

En este diseño Timothée Chalamet como Robin se ve bastante bien, además de tener una buena carrera cinematográfica que lo respaldaría para poder interpretar este papel, pues su interpretación en la cinta ‘Call Me by Your Name’ de 2017 le mereció distintas nominaciones como Mejor Actor, entre las que destacan el Oscar, Globo de Oro y Bafta.