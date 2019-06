Baterista de Guns N' Roses hospitalizado por presunto intento de suicidio

El exbatersta de Guns N' Roses, Steven Adler, de 54 años, fue hospitalizado por apuñalarse a sí mismo en el estómago en su casa en Los Ángeles, California, según reportó un famoso portal de Internet.

Los servicios de emergencia recibieron una llamada desde la casa del músico. Al parecer, nadie más estaría implicado en el accidente.

Cabe destacar que tras ser expulsado de la banda en los noventa por su adicción a las drogas y ser abandonado por su esposa, ha tratado de suicidarse en dos ocasiones.

Baterista de Guns N' Roses hospitalizado por presunto intento de suicidio

Según información difundida, al momento en que los servicios médicos arribaron, descubrieron que Adler había sufrido una puñalada en el estómago.

Al parecer, fue llevado a un hospital cercano con lesiones que no suponen una amenaza para su vida. Por el momento, se cree que nadie más estuvo involucrado en el incidente, por lo que podría tratarse de otro intento de suicidio.

Hace cuatro noches, Adler actuó en Biloxi, Mississippi, y el jueves pasado en Houston, Texas, mientras que su próximo concierto está programado para el 12 de julio en el Golden Nugget de Las Vegas.

El músico es conocido, sobre todo, por sus años como parte de la banda de Welcome To The Jungle, y participó en la grabación de los álbumes Appetite For Destruction y G N' R Lies.

Steven Adler ingresó en el Rock n' Roll Hall of Fame en 2012 como miembro original de Guns N' Roses, a pesar de estar fuera del grupo desde 1990.

QUIZÁ TE INTERESE: Guns N' Roses anuncia gira por México (FOTO)